Путин присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову

«За особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы присвоить звание Героя труда Российской Федерации Проханову Александру Андреевичу — писателю, главному редактору общества с ограниченной ответственностью “Редакция газеты — еженедельника “Завтра”, город Москва”, — указано в документе.