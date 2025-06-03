Путин присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание героя труда РФ писателю Александру Проханову за заслуги в развитии отечественной культуры и литературы.
Указ президента о награждении государственными наградами опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
«За особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы присвоить звание Героя труда Российской Федерации Проханову Александру Андреевичу — писателю, главному редактору общества с ограниченной ответственностью “Редакция газеты — еженедельника “Завтра”, город Москва”, — указано в документе.