Путин присвоил звание Героя России священнику, погибшему в зоне СВО

Священник погиб 12 мая при исполнении пастырских обязанностей в зоне спецоперации, сообщили ранее в синодальном отделе по взаимодействию с ВC и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ). Савченко было 32 года. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части № 64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.