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Путин присвоил звание Героя России священнику, погибшему в зоне СВО

Путин: присвоил звание Героя РФ священнику Савченко, погибшему в зоне СВО.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя РФ посмертно военному священнику Антону Савченко, который погиб в зоне специальной военной операции при исполнении пастырских обязанностей, соответствующий указ главы государства был опубликован во вторник.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Савченко Антону Олеговичу — помощнику командира по работе с верующими военнослужащими 2 отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа (посмертно)», — сообщается в указе.

Священник погиб 12 мая при исполнении пастырских обязанностей в зоне спецоперации, сообщили ранее в синодальном отделе по взаимодействию с ВC и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ). Савченко было 32 года. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части № 64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.