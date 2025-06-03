Путин присвоил звание Героя России священнику, погибшему в зоне СВО

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя РФ посмертно военному священнику Антону Савченко, который погиб в зоне специальной военной операции при исполнении пастырских обязанностей, соответствующий указ главы государства был опубликован во вторник.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Савченко Антону Олеговичу — помощнику командира по работе с верующими военнослужащими 2 отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа (посмертно)», — сообщается в указе.
Священник погиб 12 мая при исполнении пастырских обязанностей в зоне спецоперации, сообщили ранее в синодальном отделе по взаимодействию с ВC и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ). Савченко было 32 года. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части № 64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.