Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил несколько многодетных семей

Путин наградил две многодетные семьи орденом «Родительская слава».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из трех регионов, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовых актов.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Таминдаровой Равиле Хатиповне, Республика Башкортостан», — следует из документа.

Кроме того, медалью ордена «Родительская слава» награждены Альмира Заитова из Оренбургской области, а также Игорь и Любовь Михайловы из Москвы.