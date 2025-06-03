Путин наградил несколько многодетных семей

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из трех регионов, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовых актов.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Таминдаровой Равиле Хатиповне, Республика Башкортостан», — следует из документа.
Кроме того, медалью ордена «Родительская слава» награждены Альмира Заитова из Оренбургской области, а также Игорь и Любовь Михайловы из Москвы.