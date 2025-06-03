Защищает ДНК: диетолог Соломатина рассказала о неочевидной пользе редиса

Летом люди включают в свой рацион все больше свежих овощей, редис — не исключение. Его добавляют в салаты, освежающую окрошку или едят просто так. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, чем полезен редис, как его выбрать и кому стоит исключить этот овощ из своего рациона.
Чем полезен редис.
Специалист рассказала, что редис относится к крестоцветному семейству растений, в которых содержатся антиоксиданты и антоцианы.
— Вещества, которые в большом количестве находятся в крестоцветных растениях, помогают защищать ДНК от разрушения. Если в организме появляется злокачественная опухоль, то они запускают в ней процесс самоуничтожения, — сообщила диетолог. — Еще в редисе содержится бета-каротин — предшественник витамина A, отвечающего за иммунную систему и сумеречное зрение. Он защищает кожные покровы и слизистые от проникновения вирусов в организм.
Кроме того, по словам Соломатиной, редис — кладезь:
витамина С (содержится до четверти суточной нормы);витаминов группы В;фолиевой кислоты;калия;магния.
— Магний играет большую роль в формировании костной системы. Этот элемент отвечает за многое. Например, при стрессе магний не дает сосудам спазматически сужаться и расширяться, благодаря чему понижается давление и предотвращаются гипертонические кризы. Также он благотворно влияет на нервную систему, не позволяя стрессу овладеть человеком, — отметила диетолог.
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В составе редиса есть органические масла, например, горчичное, продолжила специалист. Оно придает овощу специфический вкус, улучшает пищеварение и обладает бактерицидным действием.
Редис и его сок можно использовать как отхаркивающее и антибактериальное средство: так заболевание пройдет легче и быстрее, считает диетолог. Кроме того, овощ обладает мочегонным эффектом, поэтому будет полезен при проблемах с мочевым пузырем.
— Клетчатка в редиске — прекрасный корм для нашего микробиома. От его состояния зависит работа иммунной и сердечно-сосудистой систем. Многие исследования подтверждают, что микробиом влияет на настроение. К тому же редис низкокалорийный и позволяет быстро достичь насыщения, — подчеркнула Соломатина. — Редис — острый корнеплод. Он улучшает пищеварение, стимулируя выработку желудочного сока. Он также обладает желчегонным эффектом, что позволяет лучше расщеплять жиры.
Кому не стоит есть редис.
Если в желчном пузыре есть камни, то есть редис надо с осторожностью — в противном случае возможны желчные колики, предупредила эксперт. Противопоказанием к добавлению этого овоща в рацион являются также:
гастрит;язва;панкреатит;гипотериоз;заболевания печени;мочевого пузыря.
— Конечно, овощ оказывает бактерицидное свойство, но при этом, если есть повреждения слизистых, острая, горькая редиска будет их раздражать. Овощ также тормозит выработку гормонов щитовидной железы, поэтому не стоит увлекаться им при гипотериозе. Еще корнеплод может вызвать вздутие и метеоризм. Такая реакция может возникнуть из-за высокого содержания в овоще клетчатки, — пояснила специалист.
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Как выбрать и хранить редис.
Лучше всего выбирать не слишком крупный редис, чтобы он был сладким, порекомендовала эксперт.
— Но это зависит от сорта, — уточнила Соломатина. — На свежесть редиса указывают зеленая, не вялая ботва и белый бодрый «хвостик». Внутри овощ должен быть без пустот, не ватным.
Свежий редис может храниться в холодильнике длительное время, заверила диетолог. Его можно употреблять в чистом виде, добавлять в салаты и другие блюда:
— Также можно термически обработать редис, но при этом важно сохранить его полезные свойства, не превращая в кашу. После приготовления в нем останутся минералы и витамины, а также клетчатка.
Как и любой другой продукт, редис нужно есть в адекватном количестве, добавила диетолог.
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