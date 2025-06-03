Защищает ДНК: диетолог Соломатина рассказала о неочевидной пользе редиса

Летом люди включают в свой рацион все больше свежих овощей, редис — не исключение. Его добавляют в салаты, освежающую окрошку или едят просто так. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, чем полезен редис, как его выбрать и кому стоит исключить этот овощ из своего рациона.