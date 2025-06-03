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Путин обсудит вопрос суверенитета в сфере коммуникационных сервисов 4 июня

Путин обсудит вопрос суверенитета в области коммуникационных сервисов 4 июня.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов, сообщает пресс-служба Кремля.

«Четвертого июня Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения — обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов», — говорится в сообщении.

С докладом выступит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, также будут рассмотрены текущие вопросы, уточняет пресс-служба.