Путин обсудит вопрос суверенитета в сфере коммуникационных сервисов 4 июня

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов, сообщает пресс-служба Кремля.
«Четвертого июня Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения — обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов», — говорится в сообщении.
С докладом выступит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, также будут рассмотрены текущие вопросы, уточняет пресс-служба.