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Путин наградил двух сотрудников скорой помощи Белгородской области

Путин наградил двух белгородских медиков медалью «За спасение погибавших».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил двух сотрудников скорой помощи Белгородской области медалью «За спасение погибавших» за их смелые действия при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в указе главы государства.

«Наградить медалью “За спасение погибавших”… Лугаря Александра Сергеевича — водителя автомобиля Головчинского поста скорой медицинской помощи… Рябову Анну Александровну — фельдшера скорой медицинской помощи Борисовской подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Станция скорой медицинской помощи Белгородской области”, — сказано в тексте указа.

Награда присвоена за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, отмечается в указе.