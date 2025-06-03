МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил двух сотрудников скорой помощи Белгородской области медалью «За спасение погибавших» за их смелые действия при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в указе главы государства.
«Наградить медалью “За спасение погибавших”… Лугаря Александра Сергеевича — водителя автомобиля Головчинского поста скорой медицинской помощи… Рябову Анну Александровну — фельдшера скорой медицинской помощи Борисовской подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Станция скорой медицинской помощи Белгородской области”, — сказано в тексте указа.
Награда присвоена за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, отмечается в указе.