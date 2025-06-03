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В Запорожской области началось поэтапное подключение к электросети

Балицкий: в Запорожской области началось подключение потребителей к электросети.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Поэтапное подключение потребителей к электросети началось в Запорожской области, запитано порядка 20% от общего числа потребителей, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В Запорожской области начато поэтапное подключение потребителей к электросети. Часть потребителей, проживающих в южной части Запорожской области, уже подключена к электроснабжению. На данный момент запитано порядка 20% от общего числа потребителей», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов.