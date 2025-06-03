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Журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента

Журналистка Ивлева-Йорк обжаловала отказ в снятии статуса иноагента в РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, обжаловала в апелляции отказ суда снять с нее статус иноагента, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба Ивлевой-Йорк* В. М.», — сказали в суде.

Позднее жалобу рассмотрит Мосгорсуд.

Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов 20 декабря прошлого года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку вооруженным силам Украины, выступала против СВО.

Журналистка оспорила решение Минюста, но Замоскворецкий суд Москвы в апреле отклонил ее жалобу.

* Внесена Минюстом в реестр иноагентов.