Журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала отказ в снятии статуса иноагента

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, призывавшая финансировать ВСУ, обжаловала в апелляции отказ суда снять с нее статус иноагента, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде Москвы.
«Зарегистрирована апелляционная жалоба Ивлевой-Йорк* В. М.», — сказали в суде.
Позднее жалобу рассмотрит Мосгорсуд.
Минюст РФ внес Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов 20 декабря прошлого года. По данным ведомства, она призывала оказывать финансовую поддержку вооруженным силам Украины, выступала против СВО.
Журналистка оспорила решение Минюста, но Замоскворецкий суд Москвы в апреле отклонил ее жалобу.
* Внесена Минюстом в реестр иноагентов.