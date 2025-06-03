Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Причины не называются. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 15.23 мск.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.