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Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Причины не называются. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 15.23 мск.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.