Телеведущей Юлии Барановской исполнилось 45 лет

В августе 2012 года Барановская родила сына Арсения и осталась одна с тремя детьми. Поскольку их брак с Аршавиным так и не был официально зарегистрирован, а футболист был настолько увлечен новыми отношениями, что практически не помогал семье, многодетная мать подала на алименты. Сначала иск рассматривался в Королевском суде Лондона, затем — в Петербурге. Оба процесса выиграла Барановская: Аршавина обязали до 2030 года выплачивать ей и их общим детям половину всех доходов. Однако на этом судебные разбирательства между бывшими влюбленными не закончились: в 2020 году футболист подал иск о снижении размера алиментов, и суд его удовлетворил — теперь Аршавин платит наследникам не половину, а три восьмых от всех своих заработков.