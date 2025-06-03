Хинштейн рассказал Матвиенко о выплатах жителям курского пригранчья

«Эти средства также по решению президента, начиная с февраля, получают у нас все люди, которые утратили свое имущество в результате вторжения ВСУ, те, кто получил ранее по 150 тысяч рублей из федерального бюджета — на сегодняшний день эта цифра составляет более 114 тысяч человек, включая, кстати, и детей несовершеннолетних… До этого момента, пока люди не смогли безопасно вернуться, президент принял решение эти выплаты (в 65 тысяч рублей — ред.) сохранить… (Их получают) немногим более 114 тысяч человек… те, кто ранее получил выплату на утрату имущества», — сказал Хинштейн председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко во время встречи в Москве.