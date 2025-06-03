В Москве стартует проект по профилактике рака ЖКТ

Она отметила, что обследование поможет не просто выявить, но и вылечить патологии, которые могут привести к развитию онкологии. «Возможности московских поликлиник и эндоскопических центров, на базе которых стартует профилактическая программа, позволяют нам пригласить на проактивное эндоскопическое исследование ЖКТ москвичей, которые не проходили его последние несколько лет. Важно, что направления для таких москвичей откроются в ЕМИАС автоматически. Пациенты могут выбрать удобное время и качественно подготовиться к исследованию», — добавила заммэра.