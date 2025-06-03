Глухонемого подростка осудили почти на 10 лет за убийство таксистки в Коркино

Суд в Коркино приговорил 17-летнего глухонемого Егора Юрченко к 9 годам 10 месяцам воспитательной колонии за убийство таксистки Елены Сарафановой осенью 2024 года. Подросток вины не признал, утверждая, что действовали «другие лица», но суд счел версию несостоятельной. С семьи Юрченко взыскали больше 2 млн рублей, имущество родителей арестуют до выплаты компенсации. Что известно о суде и убийстве, спровоцировавшем погромы, — в материале «Газеты.Ru».