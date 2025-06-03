Член СПЧ Малькевич заявил об увеличении российских штрафов западным компаниям

Можно ли все вернуть? Теоретически — да. Но обратный билет дорогой, и просто расплатиться по старым счетам будет недостаточно. Придется реально показать, что вы здесь не временно и не исключительно ради прибыли. Локализуйте данные. Вложитесь в программы цифровой гигиены. Поддержите аудит алгоритмов. Покажите, что готовы работать для людей, а не только для акционеров в Калифорнии. Иначе каждый новый штраф будет напоминанием: здесь действуют законы. И поблажек больше не будет.