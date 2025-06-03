Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали за женоненавистнические посты

По словам собеседницы агентства, 23-летний администратор сообщества «Мужское просвещение» в социальной сети «ВКонтакте» в феврале разместил на его странице «информацию с признаками возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства в отношении лиц женского пола».