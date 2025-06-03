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Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали за женоненавистнические посты

Нижегородца оштрафовали на 10 тыс руб за женоненавистнические посты в соцсети.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти к женщинам после постов в соцсети, сообщили РИА Новости в Нижегородском районном суде.

По словам собеседницы агентства, 23-летний администратор сообщества «Мужское просвещение» в социальной сети «ВКонтакте» в феврале разместил на его странице «информацию с признаками возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства в отношении лиц женского пола».

«Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), и назначили ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе суда.