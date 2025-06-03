В Крыму задержали мужчину, готовившего теракт по заданию СБУ

Как установлено правоохранителями, житель Феодосии инициативно предложил свою помощь службе безопасности Украины (СБУ) и был привлечен ее представителем к конфиденциальному сотрудничеству. По заданию куратора фигурант изъял из двух тайников в Крыму заранее приготовленные компоненты и, получив по видеосвязи инструкцию от СБУ, собрал из них СВУ, состоящее из бризантного взрывчатого вещества массой свыше 1,2 килограмма.