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В Крыму задержали мужчину, готовившего теракт по заданию СБУ

ФСБ: жителя Феодосии, собравшего бомбу по заданию СБУ, задержали.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Задержан житель Феодосии, по заданию СБУ собравший бомбу и поместивший ее в тайник в Севастополе, возбуждено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для совершения диверсионно-террористических актов на полуострове задержан агент украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

Как установлено правоохранителями, житель Феодосии инициативно предложил свою помощь службе безопасности Украины (СБУ) и был привлечен ее представителем к конфиденциальному сотрудничеству. По заданию куратора фигурант изъял из двух тайников в Крыму заранее приготовленные компоненты и, получив по видеосвязи инструкцию от СБУ, собрал из них СВУ, состоящее из бризантного взрывчатого вещества массой свыше 1,2 килограмма.

«Изготовленное СВУ злоумышленник заложил в тайник на участке местности в Балаклавском районе г. Севастополя», — отметили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 275 УК России («Государственная измена в форме оказания финансовой, технической и иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ») и частью 1 статьи 222.1 УК России («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Мужчина арестован.