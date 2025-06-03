Почти четверть россиян использует физические наказания в воспитании детей

Порой все же доходит до серьезных разбирательств. Это долгие и трудные истории. Родители пишут объяснительные, что дети наговаривают, клевещут, манипулируют. У детей этих уже нервные тики, они, бедолаги, заикаются, им стыдно и страшно. Очень редко дело доходит до изъятия детей из дома, из семьи. А если изымают, то на время: помещают пострадавших в социальные гостиницы, а с родителями работают психологи. А что делать? Если лишать прав каждого родителя, замахивающегося на ребенка, никаких приютов и детских домов не хватит. Все надеются, что родители так перепугаются государственной машины, что будут держать себя в руках. Иногда это и правда срабатывает. Порой все же доходит до взрослых, что физическое наказание ​​— не только не метод (потому что он все равно не работает), но и дикость, патология.