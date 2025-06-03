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В Мелитополе восстановили электроснабжение

Балицкий: электроснабжение Мелитополя в Запорожской области восстановлено.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Электроснабжение административного центра Запорожской области Мелитополя восстановлено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Электроснабжение в Мелитополе восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов.