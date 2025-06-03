Рособрнадзор оценил возможность утечки вариантов ЕГЭ до начала экзамена

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Технология передачи вариантов ЕГЭ устроена таким образом, что их утечка до начала экзамена невозможна, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Ранее в некоторых Telegram-каналах сообщалось, что утром в день написания ЕГЭ по обществознанию (2 июня) в сети появились сканы реальных вариантов экзамена.
«Технология передачи КИМ устроена таким образом, что “слить” их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет», — говорится в сообщении ведомства.
ЕГЭ по обществознанию — самый популярный предмет по выбору, на его сдачу было зарегистрировано более 272 тысяч участников. −0-