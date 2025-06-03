Попова рассказала о ситуации с ВИЧ в России

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциями в России продолжает снижаться, за прошедший год уровень заболеваемости снизился почти на 10% относительно 2023 года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Ситуация по ВИЧ-инфекции требует пристального к ней внимания. Несмотря на то, что заболеваемость снижается, и за прошедший год по сравнению с 2023 еще снизилась почти на 10%, и заболеваемость прошедшего года ниже в среднем, чем многолетняя, вы знаете, мы в среднем многолетнюю считаем, ниже на 31,5%, то есть здесь есть определенная динамика», — сказала Попова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
При этом, по её словам, для того, чтобы предотвратить распространение, нужно своевременно выявлять заболевание. Так, в прошлом году больше 52 миллионов российских граждан были протестированы. И задача текущего года — максимально охватить тестированием группы риска.
«Практически исключен вертикальный путь передачи: у нас, за редким исключением, не болеют дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей», — добавила Попова. −0-