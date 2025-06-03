Попова рассказала о ситуации с ВИЧ в России

«Ситуация по ВИЧ-инфекции требует пристального к ней внимания. Несмотря на то, что заболеваемость снижается, и за прошедший год по сравнению с 2023 еще снизилась почти на 10%, и заболеваемость прошедшего года ниже в среднем, чем многолетняя, вы знаете, мы в среднем многолетнюю считаем, ниже на 31,5%, то есть здесь есть определенная динамика», — сказала Попова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.