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Попова рассказала о ситуации с ВИЧ в России

Попова: заболеваемость ВИЧ в России за год снизилась почти на 10%

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциями в России продолжает снижаться, за прошедший год уровень заболеваемости снизился почти на 10% относительно 2023 года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация по ВИЧ-инфекции требует пристального к ней внимания. Несмотря на то, что заболеваемость снижается, и за прошедший год по сравнению с 2023 еще снизилась почти на 10%, и заболеваемость прошедшего года ниже в среднем, чем многолетняя, вы знаете, мы в среднем многолетнюю считаем, ниже на 31,5%, то есть здесь есть определенная динамика», — сказала Попова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

При этом, по её словам, для того, чтобы предотвратить распространение, нужно своевременно выявлять заболевание. Так, в прошлом году больше 52 миллионов российских граждан были протестированы. И задача текущего года — максимально охватить тестированием группы риска.

«Практически исключен вертикальный путь передачи: у нас, за редким исключением, не болеют дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей», — добавила Попова. −0-