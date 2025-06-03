Кто такие масоны простыми словами: история общества и интересные факты

* Редьярд Киплинг примкнул к масонам в молодости, работая газетчиком в Лахоре на территории Британской Индии. Он прошел посвящение в ложе «Надежда и настойчивость». Несколько лет был ее секретарем, достиг степени мастера. В стихотворении «Материнская ложа» Киплинг воспел свой масонский опыт. Согласно его воспоминаниям, истинное братство возможно даже при наличии культурных и религиозных различий: англиканец, мусульманин, индуист и католик «восседали рядом на ковре». Другое произведение он сочинил для проведения масонских собраний. Оно называется «Банкет на уровне». В 1924 году Киплинг получил звание Почетного старшего великого надзирателя Объединенной великой ложи Англии — одну из высших масонских почестей.