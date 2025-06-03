Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский агент, задержанный в Крыму, готовил теракт

Задержанный в Крыму украинский агент признался, что готовил теракт.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Бомба, собранная жителем Крыма по заданию СБУ для совершения теракта, хранилась на кладбище в Севастополе, следует из материалов, обнародованных Центром общественных связей ФСБ.

Задержан житель Феодосии, по заданию СБУ собравший бомбу и поместивший ее в тайник в Севастополе, возбуждено дело о госизмене, сообщила ФСБ во вторник.

«Мне предложили собрать, и уже не скрывали, что это самодельное взрывное устройство. Просто прислали видео, как собрать. Там запал, пульт управления, детонатор, что-то там такое. Прислали видео, как собрать (бомбу)… Я все по видео это собрал», — сказал задержанный в ходе допроса, кадры которого публикует ЦОС ФСБ.

«Меня не ограничивали, в каком месте это спрятать. Я поехал туда, куда поехал. Закопал все это и сбросил координаты со стрелочками, где это лежит», — добавил он.

Далее показано фото могилы на кладбище и стрелка, ведущая от могилы в соседние кусты.

Также демонстрируется, как задержанного ведут в здание УФСБ по Крыму и Севастополю.