Украинский агент, задержанный в Крыму, готовил теракт

Задержан житель Феодосии, по заданию СБУ собравший бомбу и поместивший ее в тайник в Севастополе, возбуждено дело о госизмене, сообщила ФСБ во вторник.
«Мне предложили собрать, и уже не скрывали, что это самодельное взрывное устройство. Просто прислали видео, как собрать. Там запал, пульт управления, детонатор, что-то там такое. Прислали видео, как собрать (бомбу)… Я все по видео это собрал», — сказал задержанный в ходе допроса, кадры которого публикует ЦОС ФСБ.
«Меня не ограничивали, в каком месте это спрятать. Я поехал туда, куда поехал. Закопал все это и сбросил координаты со стрелочками, где это лежит», — добавил он.
Далее показано фото могилы на кладбище и стрелка, ведущая от могилы в соседние кусты.
Также демонстрируется, как задержанного ведут в здание УФСБ по Крыму и Севастополю.