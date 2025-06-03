Украинский агент, задержанный в Крыму, готовил теракт

«Мне предложили собрать, и уже не скрывали, что это самодельное взрывное устройство. Просто прислали видео, как собрать. Там запал, пульт управления, детонатор, что-то там такое. Прислали видео, как собрать (бомбу)… Я все по видео это собрал», — сказал задержанный в ходе допроса, кадры которого публикует ЦОС ФСБ.