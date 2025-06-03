Личинки массово атакуют россиян в воде: что такое церкариоз и насколько он опасен

С началом купального сезона в России участились случаи заражения церкариозом или «зудом купальщика». Подробнее о болезни, симптомах, лечении и способах избежать заражения — в материале «Вечерней Москвы».
Что такое церкариоз.
По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, «зуд купальщика» провоцируют личинки-церкарии. Когда человек заходит в воду, ему под кожу попадают паразиты, которые в ней обитают.
— Церкарии поражают всю живность, которая попадает в воду: птиц, рыб и людей. Но человек все же не является естественным переносчиком этих паразитов. Он может заразиться, только оказавшись в эпицентре скопления паразитов и в стоячей воде с большим количеством водорослей, — отметила специалист.
Чаще всего эти паразиты водятся в небольших водоемах, в которых не обновляется вода. В них риск подхватить инфекцию вырастает в несколько раз, подчеркнула инфекционист.
— Если человек зашел в такой водоем просто помочить ноги и долго стоял на одном месте, поражение личинками может быть сильнее, — предупредила Мескина.
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Симптомы церкариоза и его опасность.
Как рассказала инфекционист, в основном болезнь проявляется как аллергическая реакция. На коже появляются:
красные пятна;сыпь;зуд.
Однако при тяжелом течении заразы может:
подняться температура;начаться лихорадка;наблюдаться поражение легких;тошнота;рвота;кашель;нарушение дыхания.
— И важно понимать, что больше всего от личинок страдают те части тела, которые были в воде. Дальше болезнь не распространяется. То есть если человек был в воде по колено, неприятные ощущения появятся только в этой области, — уточнила врач.
Как лечить церкариоз и избежать заражения.
Для устранения симптоматики у пациентов врачи применяют антигистаминные препараты, сообщила Мескина. Кроме того:
при легком течении болезни можно использовать мази против зуда, гормональные мази, которые не проникают внутрь организма и действуют только на очаг воспаления на коже, из-за чего препарат оказывает быстрый видимый эффект;если развивается тяжелая реакция, человека кладут в стационар, чтобы предотвратить симптоматику, потому что сыпь может доставлять сильный дискомфорт.
— Риски подхватить заразу снижаются, если выбирать для купания водоемы с проточной водой и минимальной растительностью, — добавила специалист.
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