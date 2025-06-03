Простая формула подсчета компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении

В заключение бизнес-юрист напомнил, что компенсация за неиспользованный отпуск — это не просто формальная выплата, но важная гарантия трудового законодательства. Правильный расчет требует внимательности и знания множества нюансов, но при грамотном подходе можно обеспечить соблюдение всех прав и интересов. Эксперт подчеркнул, что знание своих прав — это лучшая защита от нарушений.