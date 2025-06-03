В Рособрнадзоре прокомментировали публикацию фото вариантов ЕГЭ в интернете

«Фото контрольных измерительных материалов, появляющиеся в сети интернет, не являются сливами, так как появляются после самих экзаменов. Технология передачи КИМ устроена таким образом, что “слить” их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет», — говорится в сообщении ведомства.