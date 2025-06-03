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Работы школьников, которые публикуют задания ЕГЭ в интернете, аннулируют

Рособрнадзор: работы выпускников, которые публикуют задания ЕГЭ, аннулируют.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Размещение заданий ЕГЭ в интернете является нарушением, работы выпускников, совершивших публикацию, аннулируются, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.

«Размещение КИМ в сети интернет является нарушением Порядка проведения экзамена. Работы выпускников, совершивших такое нарушение, аннулируются, и пересдать предмет можно будет только через год», — говорится в сообщении.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о том, что утром в день написания ЕГЭ по обществознанию (2 июня) в сети появились сканы реальных вариантов экзамена.

ЕГЭ по обществознанию — самый популярный предмет по выбору, на его сдачу было зарегистрировано более 272 тысяч участников.