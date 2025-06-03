Как подобрать веселые, подвижные и интересные игры и конкурсы для детского праздника

Дети становятся в круг, а ведущий — в центр. В руках у него — связка воздушных шаров. Он по очереди называет имена детей и подкидывает шары вверх. Задача детей — поймать шарики раньше, чем они коснутся пола. Важно не только хвалить тех, кто справился с задачей, но и поощрять ребят, которые на смогли ее выполнить, попробовать снова.