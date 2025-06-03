В ГД предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Замруководителя фракции «Новые люди» в ГД Сардана Авксентьева направила обращение в МВД РФ с предложением законодательно запретить выдавать патенты для трудоустройства в РФ мигрантам с судимостью, документ есть в распоряжении РИА Новости.
«В связи с этим партия “Новые люди” предлагает следующие меры, направленные на повышение уровня безопасности и совершенствование миграционного законодательства: введение законодательного запрета на выдачу патентов и разрешения на работу иностранным гражданам, имеющим судимость как на территории Российской Федерации, так и за её пределами», — сказано в документе.
Кроме того, предлагается установить обязательную проверку судимости при подаче заявления на патент или разрешения на работу с помощью интегрированных баз данных МВД РФ и международных систем обмена информацией. Отмечается, что это обеспечит оперативность и достоверность проверки, минимизируя возможность предоставления ложных сведений.
«Обеспечение правоохранительных органов механизмом оперативного аннулирования уже выданных патентов и разрешений на работу в случае выявления судимости у мигранта после получения разрешения на работу. Такой механизм позволит своевременно реагировать на выявленные нарушения и предотвращать дальнейшее использование патента лицами с криминальным прошлым», — сказано в обращении.
По словам автора, реализация этих мер позволит достичь снижения числа преступлений, совершаемых иностранными гражданами с криминальным прошлым, повысить доверие россиян к миграционной политике государства и создать дополнительный барьер для нелегальной миграции и недобросовестных мигрантов.