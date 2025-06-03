В ГД предложили запретить мигрантам с судимостью работать в России

«В связи с этим партия “Новые люди” предлагает следующие меры, направленные на повышение уровня безопасности и совершенствование миграционного законодательства: введение законодательного запрета на выдачу патентов и разрешения на работу иностранным гражданам, имеющим судимость как на территории Российской Федерации, так и за её пределами», — сказано в документе.