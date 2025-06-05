Ответы на кроссворд от 4 июня 2025: интересные факты про Анджелину Джоли

2. Питт

Отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли продолжались двенадцать лет и стали одними из самых обсуждаемых в Голливуде. СМИ дали паре прозвище «Бранджелина» — сочетание их имен. Вместе они воспитывали шестерых детей, трое из которых были усыновлены. В апреле 2012 года актеры объявили о помолвке, а 14 августа 2014 года поженились. Церемония прошла в их поместье Шато Мираваль во Франции. После свадьбы Джоли официально взяла фамилию Питт. Однако 15 сентября 2016 года пара рассталась, а через несколько дней Джоли подала на развод, сославшись на «непримиримые разногласия». Развод был окончательно оформлен 12 апреля 2019 года.