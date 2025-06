Ответы на кроссворд от 4 июня 2025: интересные факты про Анджелину Джоли

1. Клип

Анджелина Джоли в начале 1990-х годов участвовала в нескольких музыкальных видеоклипах. В клипе группы Meat Loaf на песню «Rock and Roll Dreams Come Through» Джоли исполнила роль сбежавшей из дома девушки, которую утешает предсказатель, сыгранный самим Meat Loaf. Режиссером клипа выступил Майкл Бэй. Клип группы Korn «Did My Time» стал частью промо-кампании фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2», в котором Джоли исполнила главную роль. В видео она идет по аллее, земля под ее ногами трескается, выпуская черный туман, превращающийся в участников группы.