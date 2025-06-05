Ответы на кроссворд от 4 июня 2025: интересные факты про Анджелину Джоли

По горизонтали:
1. Клип
Анджелина Джоли в начале 1990-х годов участвовала в нескольких музыкальных видеоклипах. В клипе группы Meat Loaf на песню «Rock and Roll Dreams Come Through» Джоли исполнила роль сбежавшей из дома девушки, которую утешает предсказатель, сыгранный самим Meat Loaf. Режиссером клипа выступил Майкл Бэй. Клип группы Korn «Did My Time» стал частью промо-кампании фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2», в котором Джоли исполнила главную роль. В видео она идет по аллее, земля под ее ногами трескается, выпуская черный туман, превращающийся в участников группы.
2. Питт
Отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли продолжались двенадцать лет и стали одними из самых обсуждаемых в Голливуде. СМИ дали паре прозвище «Бранджелина» — сочетание их имен. Вместе они воспитывали шестерых детей, трое из которых были усыновлены. В апреле 2012 года актеры объявили о помолвке, а 14 августа 2014 года поженились. Церемония прошла в их поместье Шато Мираваль во Франции. После свадьбы Джоли официально взяла фамилию Питт. Однако 15 сентября 2016 года пара рассталась, а через несколько дней Джоли подала на развод, сославшись на «непримиримые разногласия». Развод был окончательно оформлен 12 апреля 2019 года.
3. Джиа
Одной из ключевых работ Анджелины Джоли стала главная роль в телефильме HBO «Джиа», основанном на биографии супермодели Джии Каранджи. Кинокритик Ванесса Вэнс отмечала, что именно эта роль принесла Джоли широкое признание: актриса создала глубокий и эмоционально насыщенный образ, сочетающий харизму, внутреннюю боль и разрушение. За «Джию» Джоли получила второй «Золотой глобус», номинацию на «Эмми» и первую премию Гильдии киноактеров США.
4. Каллас
Фильм «Мария» режиссера Пабло Ларраина — международный проект, созданный при участии Германии, США, ОАЭ и Италии. В центре сюжета — судьба легендарной оперной певицы Марии Каллас. Главную роль исполнила Анджелина Джоли. По мнению критика Томрис Лаффли, — это «лучшая работа» актрисы: она воплотила образ Каллас с «королевским изяществом и загадочностью», передав трагедию женщины, теряющей голос. Джоли была номинирована на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.
5. Солт
В 2007 году, после смерти матери, Анджелина Джоли значительно сократила количество актерских проектов. Ее возвращением в кино стал триллер «Солт», где она исполнила роль агента ЦРУ, подозреваемого в шпионаже в пользу СССР. Изначально сценарий был написан для мужчины, и в главной роли планировался Том Круз, однако по решению Columbia Pictures персонажа адаптировали под женский образ. Фильм собрал в прокате 293,5 миллионов долларов и получил положительные отзывы, в том числе за игру Джоли. Критик Empire Уильям Томас отметил, что в жанре боевика у актрисы почти нет конкурентов.
6. Реклама
Анджелина Джоли активно участвует в рекламных кампаниях ведущих мировых брендов, сочетая свою актерскую карьеру с работой в индустрии моды и красоты. С 2017 года Джоли является амбассадором французского парфюмерного дома Guerlain, представляя аромат Mon Guerlain. Сотрудничество началось во время съемок фильма «Сначала они убили моего отца» в Камбодже. Все гонорары актриса передала на благотворительность. В 2023 году Анджелина Джоли совместно с французским брендом Chloé представила коллекцию Chloé x Atelier Jolie, ориентированную на устойчивую моду. Коллекция включает вечерние наряды из органических и переработанных материалов, созданные в сотрудничестве с ремесленниками из Мадагаскара и Парижа. Часть доходов была направлена на поддержку образовательных программ.
По вертикали:
1. Книга
В сентябре 2021 года Анджелина Джоли совместно с Amnesty International выпустила книгу «Знай свои права и отстаивай их», написанную вместе с британским юристом по правам человека Джеральдин Ван Бюрен. Книга направлена на помощь детям по всему миру в понимании и защите их прав.
2. Посол
Анджелина Джоли посвятила более 20 лет гуманитарной деятельности, сотрудничая с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). В 2001 году после съемок в Камбодже она стала послом доброй воли УВКБ и посетила лагеря беженцев в нескольких странах. За время своей работы Джоли совершила более сорока поездок в тридцать стран мира, включая Судан, Ирак, Афганистан и Сирию. Она стремилась привлекать внимание к «забытым кризисам» и лично посещала зоны конфликтов. В 2022 году Джоли завершила сотрудничество с УВКБ, намереваясь продолжать помощь напрямую. За вклад в гуманитарную сферу получила ряд престижных наград, включая Гуманитарную премию ООН и Гуманитарную премию имени Джина Хершолта от Американской академии кинематографических искусств и наук.
3. Отец
Отношения Анджелины Джоли с отцом, Джоном Войтом, всегда были непростыми. Они особенно осложнились после того, как в 1980 году Войт ушел от Маршелин Бертран, матери Джоли, из-за измены. Это стало тяжелым ударом для семьи. В 2020 году актриса написала в The New York Times, что роман отца кардинально изменил жизнь ее матери. По словам близких, Джоли до сих пор испытывает к нему обиду.
4. Пилот
Анджелина Джоли посещала такие опасные зоны, как Дарфур во время войны, сирийско-иракскую границу в ходе Второй войны в Персидском заливе, где встречалась с военнослужащими коалиции, и Кабул во время афганской войны, когда во время ее визита погибли трое сотрудников гуманитарных миссий. В 2004 году Джоли начала учиться управлять самолетом, чтобы самостоятельно перевозить грузы и персонал, получила лицензию пилота и к 2014 году стала владелицей двух самолетов — Cirrus SR22 и Cessna 208 Caravan.
5. Иствуд
Главная роль Анджелины Джоли в драме Клинта Иствуда «Подмена», основанной на реальных событиях «Уайнвилльских убийств» 1928 года, была признана одной из лучших в ее карьере. Фильм рассказывает историю Кристин Коллинз, которая после долгих поисков находит пропавшего сына, но вскоре понимает, что мальчик ей не родной. Критики высоко оценили игру Джоли: за эту роль актриса получила номинации на BAFTA, «Золотой глобус», премию Гильдии киноактеров и «Оскар», а также выиграла премии «Спутник» и «Сатурн».
Интересные факты об Анджелине Джоли:
- В апреле 2024 Анджелина Джоли впервые выступила в роли продюсера мюзикла «Аутсайдеры», основанного на романе С. Э. Хинтон и фильме Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года. Мюзикл получил 12 номинаций и 4 награды на премии «Тони» 2024 года, включая лучший мюзикл.
- В 2003 году Анджелина Джоли приобрела дом в Камбодже, на родине своего приемного сына Мэддокса, чтобы сохранить его связь с культурой региона. Жилище располагалось на участке площадью 39 гектаров в провинции Баттамбанг, рядом с национальным парком Самлот в горах Кравань. Из-за угрозы браконьерства актриса выкупила 60 тысяч гектаров парка и создала заповедник «Проект Мэддокса Джоли». В 2006 году организация была переименована в Фонд Мэддокса Джоли-Питта (MJP) и стала первой в Азии «Деревней Тысячелетия» в рамках программы ООН по устойчивому развитию. Это решение было принято после встречи с экономистом Джеффри Саксом на Всемирном экономическом форуме. Они совместно сняли документальный фильм для MTV о поездке в кенийскую деревню. К 2007 году в MJP проживали около 6 тысяч местных жителей и 72 сотрудника, включая бывших браконьеров, ставших лесничими. На территории фонда построены школы, дороги и фабрика по производству соевого молока. Дом Джоли стал штаб-квартирой организации.
- Заявление Анджелины Джоли о мастэктомии, удалении молочных желез, в статье для The New York Times вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание к проблеме BRCA-мутаций и генетического тестирования. «Эффект Анджелины» — название, которое дал этим публикациям журнал «Time» — привел к значительному росту спроса на тестирование BRCA-генов по всему миру. В Австралии число обращений утроилось, в Великобритании, Канаде и Индии — удвоилось, в США и Европе также наблюдался заметный рост. В своих статьях Джоли отмечала высокую стоимость генетических тестов и выступала за расширение доступа к ним. В 2013 году Верховный суд США отменил патент Myriad Genetics на тесты BRCA, что снизило цены и повысило доступность диагностики.
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