Бывшему мэру дагестанского Избербаша продлили арест по делу о взятке

МАХАЧКАЛА, 3 июн — РИА Новости. Арест бывшему мэру дагестанского Избербаша Магомеду Исакову, обвиняемому в получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей, продлен до 30 июля, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.
Исаков был задержан и заключен под стражу в начале октября прошлого года, будучи действующим главой Избербаша. После этого ему несколько раз продлевали арест.
«Советский районный суд Махачкалы продлил в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 июля 2025 года», — сообщила собеседница агентства.
По версии следствия, в 2019 году градоначальник получил взятку в общей сумме 3,9 миллиона рублей от застройщика за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города.