Жителей Москвы и области предупредили о тридцатиградусной жаре

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Показатели термометров в воскресенье в московском регионе вплотную приблизятся к плюс 30 градусам, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Первая неделя календарного лета в столичном регионе началась умеренным теплом, с превышением температуры над климатической нормой на 1−2 градуса, а финиширует 30-градусной жарой», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что в середине недели ожидаются дожди, в центре они будут небольшими, на юге более заметными, а север территории осадки обойдут стороной. В такой ситуации днём температура составит плюс 21 — плюс 23 градуса.
«В четверг на погоде столицы скажется влияние гребня антициклона — он сделает погоду солнечной и сухой и поспособствует более активному росту температуры — показания термометров достигнут плюс 25 — плюс 27», — добавил Леус.
Синоптик подчеркнул, что в конце рабочей недели в столицу придут дожди, местами с грозами, но на температуру они повлияют мало, температура останется на 3−4 градуса выше климатической нормы.
«В субботу управление погодой перейдёт к тёплому сектору циклона. Его стараниями продолжится рост температуры, а атмосфера над столицей сохранится неустойчивой, что станет причиной кратковременных дождей и локальных гроз, тем не менее, станет ещё на градус теплее», — уточнил Леус.
Он добавил, что в воскресенье регион окажется под влиянием очередного барического гребня, который прекратит осадки и поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев — показания термометров вплотную приблизятся к 30-градусным отметкам.
«В первый день новой недели ливни и грозы начнут постепенное понижения температуры, а во вторник показания термометров вернутся в климатическое русло», — рассказал Леус.