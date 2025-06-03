Жителей Москвы и области предупредили о тридцатиградусной жаре

«В субботу управление погодой перейдёт к тёплому сектору циклона. Его стараниями продолжится рост температуры, а атмосфера над столицей сохранится неустойчивой, что станет причиной кратковременных дождей и локальных гроз, тем не менее, станет ещё на градус теплее», — уточнил Леус.