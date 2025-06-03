Айсберг размером с Москву сошел с мели и возобновил дрейф в Южном океане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Гигантский айсберг А23а, размеры которого сейчас сравнимы с площадью Москвы, сошел с мели и возобновил дрейф в водах Южного океана. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
«За первые дни июня под воздействием океанических течений ледяной странник А23а сместился на 60 км в восточном направлении и сейчас находится в 74 км от необитаемого острова Анненкова. В течение трех месяцев, пока айсберг находился на мели, его площадь сократилась на 7% и составляет на данный момент 2 730 кв. км, что сравнимо с площадью Москвы. От первоначального размера А23а потерял уже 35% площади», — привела пресс-служба слова главного специалиста ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Полины Солощук.
Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. На момент образования его площадь составляла 4 170 кв. км, он оказался самым большим айсбергом на планете. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем неожиданно начал движение вдоль береговой линии Антарктиды. В середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. За 2024 год А23а преодолел путь длиной примерно в 1,4 тыс. км. Далее айсберг дрейфовал в северном направлении и к середине января 2025 года приблизился к острову Южная Георгия, где в начале марта сел на мель в 80 км от острова и сохранял свое местоположение до конца мая.
По прогнозам Солощук, дальнейшая жизнь айсберга-гиганта будет зависеть от ветра и течений в этой части океана. «Откалывающиеся куски будут продолжать разрушаться океанским теплом и течениями. Заметного воздействия на уровень океана айсберг не окажет, так как его таяние происходит не одномоментно, а в течение длительного времени», — процитировала пресс-служба слова главного специалиста ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ.