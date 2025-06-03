Айсберг размером с Москву сошел с мели и возобновил дрейф в Южном океане

Айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. На момент образования его площадь составляла 4 170 кв. км, он оказался самым большим айсбергом на планете. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, а затем неожиданно начал движение вдоль береговой линии Антарктиды. В середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. За 2024 год А23а преодолел путь длиной примерно в 1,4 тыс. км. Далее айсберг дрейфовал в северном направлении и к середине января 2025 года приблизился к острову Южная Георгия, где в начале марта сел на мель в 80 км от острова и сохранял свое местоположение до конца мая.