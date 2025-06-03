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Последние новости к вечеру 3 июня 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 3 июня 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 3 июня — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 3 июня 2025 года.

Кремль призвал не ждать сиюминутных прорывов от переговоров с Украиной

Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что ожидать «сиюминутных» прорывов от второго раунда переговоров между Россией и Украиной неправильно. По его словам, были достигнуты важные договоренности, работа продолжится.

ВС РФ освободили Андреевку в Сумской области

Источник: РИА "Новости"

Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска освободили Андреевку в Сумской области. Операцию провела Северная группа войск.

СК назвал терактами подрывы в Брянской и Курской областях

Источник: РИА "Новости"

СК РФ квалифицировал подрывы ж/д инфраструктуры под Брянском и Курском как теракты. Погибли семь человек, 113 пострадали, в том числе дети. Изъяты части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства.

Путин снял с постов замглавы МЧС и замруководителя ФСИН

Источник: Пресс-служба Президента России

Путин освободил от должностей замминстра МЧС Илью Денисова и замдиректора ФСИН Александра Хабарова. Указы опубликованы, они вступают в силу со дня подписания.

Премьер Нидерландов объявил об отставке правительства

Источник: AP 2024

Правительство страны уходит в отставку после решения Партии свободы выйти из правящей коалиции, несогласной с новым планом миграционной политики. Остальная часть правительства продолжит исполнять обязанности в качестве временного.