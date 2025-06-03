Последние новости к вечеру 3 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 3 июня 2025 года.
Кремль призвал не ждать сиюминутных прорывов от переговоров с Украиной
Песков заявил, что ожидать «сиюминутных» прорывов от второго раунда переговоров между Россией и Украиной неправильно. По его словам, были достигнуты важные договоренности, работа продолжится.
ВС РФ освободили Андреевку в Сумской области
Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска освободили Андреевку в Сумской области. Операцию провела Северная группа войск.
СК назвал терактами подрывы в Брянской и Курской областях
СК РФ квалифицировал подрывы ж/д инфраструктуры под Брянском и Курском как теракты. Погибли семь человек, 113 пострадали, в том числе дети. Изъяты части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства.
Путин снял с постов замглавы МЧС и замруководителя ФСИН
Путин освободил от должностей замминстра МЧС Илью Денисова и замдиректора ФСИН Александра Хабарова. Указы опубликованы, они вступают в силу со дня подписания.
Премьер Нидерландов объявил об отставке правительства
Правительство страны уходит в отставку после решения Партии свободы выйти из правящей коалиции, несогласной с новым планом миграционной политики. Остальная часть правительства продолжит исполнять обязанности в качестве временного.