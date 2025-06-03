Умер советский композитор Евгений Дога

«Тогда много смешных историй было. Приехал поступать в училище в 14 лет — с тремя друзьями того же возраста. Добирались из родного села Мокра на попутках. Не успели приехать, как нас тут же забрали в милицию: слишком подозрительные. Пока разобрались, стемнело. В училище сторож нас не пустил — спать решили под лестницей. В ту ночь к нам прибился пес Дружок. На втором курсе оправдал свою кличку — очень “удружил” во время экзамена. В самый неподходящий момент цапнул шпаргалку, которую на ниточке поднимали на второй этаж. Слопал ее и начал рычать! Завуч услышал лай, подошел к окну — и все пропало», — вспоминал Дога.