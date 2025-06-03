Эффективность добычи нефти и газа повысили за счет углерода

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), Китайского университета нефти и Китайской академии наук разработали метод усиленного гидроразрыва пласта с применением сверхкритического диоксида углерода, который повысит эффективность добычи нефти и газа из труднодоступных месторождений. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Решение ориентировано на сланцевые месторождения, которые отличаются высокой плотностью и низкой проницаемостью, что осложняет добычу ценных ресурсов. Авторы предложили подход, который снижает потребность в закачке в скважину жидкости под давлением, которая не только требует высоких энергозатрат, но и приводит к химическому загрязнению добываемых нефти и газа.
«Ученые ПНИПУ совместно с коллегами из Китая разработали метод усиленного безводного гидроразрыва пласта с помощью сверхкритического диоксида углерода (ScCO?). Технология позволяет на 43% снизить давление и в 3,5 раза увеличить длину трещин по сравнению со стандартной методикой», — уточнили в вузе.
Предлагаемый метод состоит из трех этапов. Сначала с помощью сверхкритического диоксида углерода образуются микротрещины вокруг ствола скважины. Затем насос, закачивающий газ, останавливается, и при поддерживающем давлении скважина насыщается CO?, который, вступая в реакцию с минералами, ослабляет структуру горной породы, уменьшает ее прочность и плотность. Только на последнем этапе в скважину подается жидкость под высоким давлением. С ее помощью создаются трещины, увеличивается их ширина и сложность, пояснили в пресс-службе ПНИПУ.
«Образующиеся по стандартной методике разрывы в породе существуют только на поверхности сланца и не могут проникнуть внутрь, тогда как с ScCO? трещины распространяются вдоль плоскости напластования и, по сути, проходят через весь образец породы. Все это говорит о том, что наша усиленная технология повышения проницаемости пласта имеет большие преимущества и перспективы в добыче труднодоступных ресурсов», — считает директор Когалымского филиала ПНИПУ Владимир Поплыгин, чьи слова приводятся в сообщении.
Результаты работы опубликованы в журнале Geoenergy Science and Engineering.