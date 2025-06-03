Эффективность добычи нефти и газа повысили за счет углерода

«Образующиеся по стандартной методике разрывы в породе существуют только на поверхности сланца и не могут проникнуть внутрь, тогда как с ScCO? трещины распространяются вдоль плоскости напластования и, по сути, проходят через весь образец породы. Все это говорит о том, что наша усиленная технология повышения проницаемости пласта имеет большие преимущества и перспективы в добыче труднодоступных ресурсов», — считает директор Когалымского филиала ПНИПУ Владимир Поплыгин, чьи слова приводятся в сообщении.