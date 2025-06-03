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Рособрнадзор назвал один из мифов о сливах результатов ЕГЭ в интернет

Технически невозможно «слить» варианты ЕГЭ до начала его проведения, заявили РБК в пресс-службе Рособрнадзора. Поводом для комментария стали появившиеся в соцсетях сканы якобы реальных вариантов экзамена по обществознанию, который проходил в России 2 июня.

Источник: РИА "Новости"

«Фактически фото контрольных измерительных материалов, появляющиеся в сети Интернет, не являются сливами, так как появляются после самих экзаменов», — пояснили в ведомстве. Там добавили, что на данный момент экзамен проходит штатно, серьезных сбоев в его проведении нет.

В Рособрнадзоре рассказали, что технология передачи КИМ в школы устроена таким образом, что «слить» их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет.

«Это один из мифов, совершенно не соответствующих действительности», — подчеркнули в пресс-службе.

Специальная группа в составе службы отслеживает случаи появления изображений экзаменационных материалов в интернете. Каждый вариант имеет уникальную подложку, позволяющую идентифицировать, в каком регионе, школе и аудитории участник сдавал экзамен.

В ведомстве напомнили, что публикация КИМ в интернете является нарушением, влекущим аннулирование работы. В таком случае пересдать экзамен можно будет только через год.

Основной период ЕГЭ в 2025 году продлится с 23 мая по 11 июня: в это время экзамены сдадут большинство выпускников. С 16 по 23 июня одиннадцатиклассники смогут пересдать экзамен, пропущенный по уважительной причине, или сдать ЕГЭ по одному из предметов, даты проведения которых в основной период выпали на один день. Тогда же ЕГЭ сдадут выпускники прошлых лет и школьники, не сдавшие обязательные предметы — русский язык и математику, без которых не выдают аттестат.