Рособрнадзор назвал один из мифов о сливах результатов ЕГЭ в интернет

«Фактически фото контрольных измерительных материалов, появляющиеся в сети Интернет, не являются сливами, так как появляются после самих экзаменов», — пояснили в ведомстве. Там добавили, что на данный момент экзамен проходит штатно, серьезных сбоев в его проведении нет.
«Это один из мифов, совершенно не соответствующих действительности», — подчеркнули в пресс-службе.
Специальная группа в составе службы отслеживает случаи появления изображений экзаменационных материалов в интернете. Каждый вариант имеет уникальную подложку, позволяющую идентифицировать, в каком регионе, школе и аудитории участник сдавал экзамен.
Основной период ЕГЭ в 2025 году продлится с 23 мая по 11 июня: в это время экзамены сдадут большинство выпускников. С 16 по 23 июня одиннадцатиклассники смогут пересдать экзамен, пропущенный по уважительной причине, или сдать ЕГЭ по одному из предметов, даты проведения которых в основной период выпали на один день. Тогда же ЕГЭ сдадут выпускники прошлых лет и школьники, не сдавшие обязательные предметы — русский язык и математику, без которых не выдают аттестат.