Рособрнадзор назвал один из мифов о сливах результатов ЕГЭ в интернет

Основной период ЕГЭ в 2025 году продлится с 23 мая по 11 июня: в это время экзамены сдадут большинство выпускников. С 16 по 23 июня одиннадцатиклассники смогут пересдать экзамен, пропущенный по уважительной причине, или сдать ЕГЭ по одному из предметов, даты проведения которых в основной период выпали на один день. Тогда же ЕГЭ сдадут выпускники прошлых лет и школьники, не сдавшие обязательные предметы — русский язык и математику, без которых не выдают аттестат.