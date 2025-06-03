«Мама и сын» или «скрытый абьюз»: почему Бородина постоянно оправдывает Сердюкова

— Ксения доминанта, и ее мужчины, которые как будто «применяют к ней психологическое насилие», поступают с ней так, как она им позволяет. На самом деле мужчина в таких парах именно она. У нее более жесткая хватка, она может управлять процессом изнутри, направлять партнера куда ей нужно. Но без этого «мелкого абьюза» со стороны мужчин она тоже не может обойтись. Ей становится скучновато — нужно, чтобы внутри пары летали искры. Поэтому со стороны их союз выглядит странно и негармонично, но внутри, глазами этих людей — это именно то, что нужно обоим.