«Мама и сын» или «скрытый абьюз»: почему Бородина постоянно оправдывает Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина вынуждена постоянно отбивать нападки со стороны пользователей Сети в адрес ее возлюбленного Николая Сердюкова. В очередной раз ей пришлось оправдываться за избранника после выпуска шоу «Сокровища императора», где Сердюков эмоционально и резко высказывался в сторону звезды. Бородина объяснила, что она и ее возлюбленный — живые люди, у которых бывают вспышки и ссоры. Однако зрители остались в шоке от его поведения, и в соцсетях обвиняют Сердюкова в абьюзе. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему Бородина оправдывает поведение своего избранника и все ли в порядке в их отношениях.
Бородина «доминанта».
По словам клинического психолога Марианны Абравитовой, новый избранник Ксении Бородиной классически вписывается в схему всех ее предыдущих мужчин. Он похож на них по внешнему типажу, а также по-психологическому.
— Построение отношений внутри их пары идет по определенному шаблону. Абьюз привычен для Бородиной. Она и сама неплохой абьюзер, поэтому они в этом плане нашли друг друга, — считает эксперт.
При этом, несмотря на то, что их взаимоотношения не выглядят идеальными со стороны, именно в таких парах это и есть «гармония».
— В подобных парах с жестко негативными и неприемлемыми с социальной точки зрения отношениями люди могут драться, вместе выпивать, ругаться, оскорблять друг друга, но им так хорошо. Это их кривая и непонятная людям гармония, в которой им комфортно. Подобные две единицы должны найти друг друга и сложиться как пазлы. У Бородиной и Сердюкова произошло именно это. Они друг друга психологически насилуют, но в этом и заключается их счастье, — объяснила Абравитова.
«Полунаркотическая зависимость»: кто такая женщина-абьюзер и можно ли строить с ней отношения.
Бородина является главной в их паре, однако ей нравится такое отношение мужчины к себе, уверена психолог. Она чувствует себя комфортно с мужчиной, «который ее абьюзит»:
— Ксения доминанта, и ее мужчины, которые как будто «применяют к ней психологическое насилие», поступают с ней так, как она им позволяет. На самом деле мужчина в таких парах именно она. У нее более жесткая хватка, она может управлять процессом изнутри, направлять партнера куда ей нужно. Но без этого «мелкого абьюза» со стороны мужчин она тоже не может обойтись. Ей становится скучновато — нужно, чтобы внутри пары летали искры. Поэтому со стороны их союз выглядит странно и негармонично, но внутри, глазами этих людей — это именно то, что нужно обоим.
По мнению психолога, это созависимые отношения, потому что Бородина притягивает к себе мужчин только с такой психологической составляющей.
— Она по-другому не может, у нее зависимость от подобных взаимоотношений с мужчинами. Возможно, она это не осознала, но если ей так хорошо, то почему бы и нет, — отметила собеседница «ВМ».
Сердюков «не справляется».
Как рассказала психолог, сексолог Ольга Царенко, ситуация на шоу «Сокровища императора» была накалена. Николай Сердюков показал, что ему сложно: он не справляется, в том числе и со своими эмоциями.
Признаки «синдрома жертвы» и как от него избавиться с помощью одного вопроса.
— Он позволял себе остаточно агрессивные высказывания, но нападок именно на Ксению я не увидела. В экстремальных ситуациях, люди проживают разные спектры эмоций, это нормально. Эти всплески могут влиять на партнера, но при этом Ксения достаточно сдержанно реагирует на них, — заметила эксперт. — Николай достаточно экспрессивен в экстремальных ситуациях. Ксения более устойчивая и выносливая. Но при этом Бородина может просто принимать Николая таким какой он есть и позволять так ему проявляться и тогда это не форма психологического насилия.
Но если же Ксения в данном случае будет страдать от такого действия: оскорбления в обычной жизни, угнетение ее желаний или физические воздействия, то это уже будет психологическим абьюзом, подчеркнула Царенко:
— Абъюз — это ограничение прав и свобод человека, подавления его желаний, ограничение его действий. По одному сюжету достаточно сложно сказать однозначно, так как шоу проходит все-таки на грани эмоций. Даже если абьюз присутствует в паре, то решить ситуацию может только Ксения. Пока у нее нет желания изменить ситуацию, она не будет никого слушать.
«Мужчина и инфантильный мальчик».
По мнению психолога, сексолога Сати Епремян, в здоровых отношениях защита — это прежде всего мужская роль и позиция. И когда общество нападет на Сердюкова, а Бородина берет на себя роль защитницы, то это свидетельствует о том, что в отношениях перепутаны роли.
Почему женщина может быть несчастна в браке.
— Это отношения мамы с сыном, но не отношения между мужчиной и женщиной уже априори. Бородина выполняет мужскую роль, а Сердюков играет роль инфантильного мальчика, — объяснила специалист. — Но это выбор двух взрослых людей, даже несмотря на то, что эти отношения созависимые и с перевернутыми ролями.
Умные и успешные женщины, которые прошли определенный путь, часто выбирают эмоционально незрелого партнера, отметила сексолог. При этом, у нее может быть все в порядке с головой, но есть нерешенные проблемы с эмоционально-чувственной сферой.
— И тогда не важно, получила ли Бородина психологическое образование, сколько она прочитала книг. Если у нее не налажены отношения с собственными чувствами и эмоциями, она неизменно будет вступать в отношения с эмоционально незрелыми мужчинами, — пояснила Епремян.
При этом психолог подчеркнула: абьюз начинается там, где одна из сторон плохо чувствует себя в этих отношениях. Если Ксения Бородина заявляет, что она взрослый человек и сама разберется, то к этому стоит прислушаться.
— Бородина на данный момент в этих отношениях получает то, ради чего она туда зашла, и ее все устраивает. Это может быть даже какое-то удовлетворение своего состояния, когда она чувствует себя более стабильной, нежели мужчина, и нужной ему, — заключила собеседница «ВМ».
В конце декабря 2024 года стало известно, что Николай Сердюков сделал предложение Ксении Бородиной. Это произошло рядом с часами с павлином в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.