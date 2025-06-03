Редактирование генома стволовых клеток крови ускоряет их старение

Проведенный ими анализ показал, что часть стволовых клеток с отредактированным геномом, порядка 10% из них, вырабатывала набор сигналов, который был очень похож на то, какие молекулы производят престарелые клетки. При переходе в это состояние они перестают участвовать в жизни организма, что ведет к ухудшению работы тканей. В случае со стволовыми клетками, выработка этих сигналов сопровождалась активацией «белка-стража» p53, отвечающего за защиту целостности генома, а также выделением провоспалительных веществ.