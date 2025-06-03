Правительство поддержало проект о создании национального цифрового сервиса

Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. В частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта были внесены в Госдуму.