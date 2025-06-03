Правительство поддержало проект о создании национального цифрового сервиса

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроект о создании в России национального многофункционального сервиса, следует из официального отзыва кабмина, размещенного в думской электронной базе.
Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. В частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта были внесены в Госдуму.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — сказано в документе.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщал, что работу по созданию национального многофункционального сервиса могут закончить до конца 2025 года.