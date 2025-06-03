В России утвердили признаки неиспользующейся земли

МОСКВА, 3 июн — РИА Недвижимость. В России утвердили признаки неиспользования земельных участков, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, одним из признаков неосвоения земли является захламление отходами более половины площади участка, которое не устранили в течение года с момента выявления.
Кроме того, для участков под строительство таким критерием становится отсутствие построенного и оформленного здания в течение пяти лет, если не был установлен другой срок. Исключением являются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), где срок составляет семь лет.
Земля считается неиспользующейся, если на участке есть здания с разрушенными крышами, стенами, поврежденными окнами или выпавшими из них стеклами.
Также считаются неиспользующимися участки, где половина площади в течение года остается покрытой сорняками высотой более 1 метра, а также деревьями и кустарниками, не являющимися предметами озеленения и благоустройства.
С 1 марта в России начал действовать закон, которым определяется трехлетний срок для освоения садовых и огородных земельных участков. Владельцу дополнительно дается три года, чтобы подготовить участок к использованию. При этом в течение этого срока собственника нельзя привлечь к ответственности за нецелевое применение земли, поскольку он к нему еще не приступал.