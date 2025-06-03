В России утвердили признаки неиспользующейся земли

С 1 марта в России начал действовать закон, которым определяется трехлетний срок для освоения садовых и огородных земельных участков. Владельцу дополнительно дается три года, чтобы подготовить участок к использованию. При этом в течение этого срока собственника нельзя привлечь к ответственности за нецелевое применение земли, поскольку он к нему еще не приступал.