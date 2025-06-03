«Родители ждут»: почему возникает страх не успеть выйти замуж

— Например, ребенок в детстве почувствовал, что родители ждут от него определенных достижений. Они не могут быть счастливы и рады, просто потому что он у них есть. Важно понимать, что родители могут лишь иногда проявлять себя неправильно. Но детская психика так устроена, что малыш на что-то обратил внимание, обиделся, сделал вывод, и в дальнейшем эта травматизация мешает во взрослой жизни, — говорит она.