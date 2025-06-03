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Премьер Молдавии с ошибкой написал название вальса Евгения Доги

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в своем сообщении, посвященном памяти композитора Евгения Доги, с ошибкой написал на русском название одного из самых известных его вальсов «Мой ласковый и нежный зверь». Сообщение опубликовано в телеграм-канале пресс-секретаря правительства Даниэля Водэ.

Источник: РИА "Новости"

«Его музыка звучала на Олимпийских играх и на сотнях культурных мероприятий. Вальс “Нежная и ласковая моя зверушка”, — говорилось в посте. Фотографию сообщения с ошибкой опубликовало Unimedia.

Было также неправильно написано название фильма «Лаутары». В сообщении премьера картина называется «Лэутарий». Спустя некоторое время сообщение отредактировали, вальс стал называться корректно, однако «Лэутарий» остался.

Уроженец Молдавии Евгений Дога скончался 3 июня. Он известен как автор музыки для кино и театра — Дога написал более 200 произведений, в том числе песни, вальсы, романсы и симфонические произведения. Знаменитый вальс композитора «Мой ласковый и нежный зверь» звучит в одноименном фильме Эмиля Лотяну 1978 года.

Дога — заслуженный деятель искусств Молдавской ССР (1974), народный артист СССР (1987), лауреат госпремий Молдавской ССР (1980) и Молдавии (2008).