Премьер Молдавии с ошибкой написал название вальса Евгения Доги

«Его музыка звучала на Олимпийских играх и на сотнях культурных мероприятий. Вальс “Нежная и ласковая моя зверушка”, — говорилось в посте. Фотографию сообщения с ошибкой опубликовало Unimedia.
Было также неправильно написано название фильма «Лаутары». В сообщении премьера картина называется «Лэутарий». Спустя некоторое время сообщение отредактировали, вальс стал называться корректно, однако «Лэутарий» остался.
Уроженец Молдавии Евгений Дога скончался 3 июня. Он известен как автор музыки для кино и театра — Дога написал более 200 произведений, в том числе песни, вальсы, романсы и симфонические произведения. Знаменитый вальс композитора «Мой ласковый и нежный зверь» звучит в одноименном фильме Эмиля Лотяну 1978 года.
Дога — заслуженный деятель искусств Молдавской ССР (1974), народный артист СССР (1987), лауреат госпремий Молдавской ССР (1980) и Молдавии (2008).