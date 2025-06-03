Премьер Молдавии с ошибкой написал название вальса Евгения Доги

Уроженец Молдавии Евгений Дога скончался 3 июня. Он известен как автор музыки для кино и театра — Дога написал более 200 произведений, в том числе песни, вальсы, романсы и симфонические произведения. Знаменитый вальс композитора «Мой ласковый и нежный зверь» звучит в одноименном фильме Эмиля Лотяну 1978 года.