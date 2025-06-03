С ума сходят и взрослые, и дети: что такое Лабубу и кому не стоит их покупать

Есть не только плюшевые виды Лабубу, но и пластиковые, лимитированные и редкие версии, из чего и складывается их стоимость. При этом цена за популярную игрушку вовсе не крошечная: одна фигурка зубастого персонажа начинается от 21 доллара (1700 рублей) и может достигать 1250 долларов (почти 100 тысяч рублей). В среднем стоимость игрушки колеблется от 2500 до 5000 рублей.