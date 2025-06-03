Башкирия и Малайзия будут совместно исследовать биоразнообразие с помощью ИИ

В частности, изыскания будут касаться изучения биоразнообразия с применением искусственного интеллекта, оценки эффективности функционирования биосферных резерватов ЮНЕСКО «Башкирский Урал» и «Кинабалу» совместно с РЭУ им. Плеханова, геопарков ЮНЕСКО, а также продвижения русского языка. Помимо этого, ученые планируют создать программы дополнительного образования в сетевой форме на русском и английском языках для сотрудников туриндустрии, геопарков, биосферных резерватов, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и особо охраняемых природных территорий. «Эти инициативы не только будут способствовать развитию науки и образования, но и укрепят дружеские связи между странами», — отметила заместитель директора Росссотрудчества в Малайзии Асият Торчокова.