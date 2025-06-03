Башкирия и Малайзия будут совместно исследовать биоразнообразие с помощью ИИ

УФА, 3 июня. /ТАСС/. Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) совместно с ассоциацией «Парки Сабах» (о. Борнео, Малайзия) будет исследовать биоразнообразие с применением искусственного интеллекта (ИИ), а также создадут международные программы дополнительного образования. Об этом сообщает пресс-служба башкирского вуза по итогам поездки делегации университета в Малайзию.
«Стороны достигли договоренностей о создании совместных научно-популярных маршрутов с возможностью углубленного изучения языков, связывающих территории Республики Башкортостан и Малайзии, признанные ЮНЕСКО, проведения совместных фундаментальных исследований», — сообщили в Уфимском университете. В вузе отметили, что соответствующие соглашения подписаны между Уфимским университетом науки и технологий и советом директоров агломерации «Парки Сабах» (ПС), а также между Комитетом Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО и советом директоров ПС.
В частности, изыскания будут касаться изучения биоразнообразия с применением искусственного интеллекта, оценки эффективности функционирования биосферных резерватов ЮНЕСКО «Башкирский Урал» и «Кинабалу» совместно с РЭУ им. Плеханова, геопарков ЮНЕСКО, а также продвижения русского языка. Помимо этого, ученые планируют создать программы дополнительного образования в сетевой форме на русском и английском языках для сотрудников туриндустрии, геопарков, биосферных резерватов, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и особо охраняемых природных территорий. «Эти инициативы не только будут способствовать развитию науки и образования, но и укрепят дружеские связи между странами», — отметила заместитель директора Росссотрудчества в Малайзии Асият Торчокова.
По словам первого заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан Урала Кильсенбаева, республика стремится развивать сотрудничество с международными партнерами из дружественных стран и использовать уникальные природные и культурные ресурсы для научных исследований и просвещения.
Как пояснил ректор Уфимского университета науки и технологий, доктор химических наук, профессор Вадим Захаров, гора Кинабалу, которую посетила делегация вуза, и другие объекты международного значения «представляют собой не только ценность для экологии, но и богатый источник для научных исследований и образовательных проектов». «Уверен, что результаты нашей совместной работы послужат основой для новых достижений в междисциплинарной области устойчивого развития», — сказал Захаров.
Гора Кинабалу расположена в национальном парке Кинабалу. Этот природный объект обладает особым статусом — «Тройная корона ЮНЕСКО»: он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, признан биосферным резерватом ЮНЕСКО и объявлен Геопарком ЮНЕСКО.