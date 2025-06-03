«КП»: в Карпинске похоронили девушку, перед смертью подвергшуюся издевательствам

Все это снимал на телефон мужчина (его голос также слышен на записи). «КП-Екатеринбург» пишет, что это местный житель, 43-летний Виталий Г. По версии издания, оба участника издевательств (и Наталья, и Виталий) ранее отсидели за убийство. Портал E1.ru выяснил, что Бродовикова ранее была осуждена за убийство своего партнера — в 2011 году она ударила мужчину ножом в сердце. По словам нынешнего сожителя женщины, она была вынуждена убить своего прошлого партнера, так как, будучи беременной, защищалась от насилия.