Электричество вернули в Запорожской и Херсонской областях после атаки дронов ВСУ

Электричество снова поступает в дома жителей Запорожской и Херсонской областей после отключения из-за массированной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 3 июня, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ.
По словам представителей ведомства, профильные специалисты, в том числе из дополнительных бригад из соседних регионов, оперативно приступили к аварийным работам, благодаря чему вскоре подачу тока удалось восстановить.
— Минэнерго России продолжает координировать работу предприятий электроэнергетики и региональных органов власти для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей Херсонской и Запорожской областей, — передает официальный Telegram-канал ведомства.
3 июня после массированной атаки беспилотников более 600 тысяч жителей Запорожской области остались без электроснабжения. По словам главы региона Евгения Балицкого, отключение затронуло 457 населенных пунктов. Позже губернатор сообщил, что в Запорожской области началось постепенное подключение потребителей к электричеству — свет появился в 20 процентах домов региона.