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МИД принял ответные меры на отказ Греции продлить аккредитацию российскому журналисту: подробности

Мария Захарова: Россия запретила въезд чиновнику из Греции из-за давления на СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация приняла ответные меры против Греции на отказ от продления аккредитации российскому журналисту. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Речь идет о корреспонденте РИА Новостей Геннадии Мельнике, которому в марте МИД Греции безосновательно отказал в продлении аккредитации на 2025 год.

«Функционировавший более 20 лет российский корпункт в Афинах был вынужденно закрыт. В связи с этим дискриминационным решением приняты ответные меры», — сказала дипломат.

Кроме того, как сообщила Мария Захарова, высокопоставленному должностному лицу из Греции, причастному к действиям по выдавливанию российских СМИ, запрещен въезд в Россию.