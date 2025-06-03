МИД принял ответные меры на отказ Греции продлить аккредитацию российскому журналисту: подробности

Российская Федерация приняла ответные меры против Греции на отказ от продления аккредитации российскому журналисту. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Речь идет о корреспонденте РИА Новостей Геннадии Мельнике, которому в марте МИД Греции безосновательно отказал в продлении аккредитации на 2025 год.
«Функционировавший более 20 лет российский корпункт в Афинах был вынужденно закрыт. В связи с этим дискриминационным решением приняты ответные меры», — сказала дипломат.
Кроме того, как сообщила Мария Захарова, высокопоставленному должностному лицу из Греции, причастному к действиям по выдавливанию российских СМИ, запрещен въезд в Россию.