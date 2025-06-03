Изобретаем велосипед: самые необычные байки, созданные современниками

3 июня во всем мире отмечают День велосипеда. «Вечерняя Москва» собрала самые необычные байки, созданные современниками.
Всемирный день велосипеда был учрежден в апреле 2018 года ООН. А официальной датой изобретения велосипеда считается 1817 год. Немецкий профессор барон Карл фон Дрез создал макет «машины для бега».
В настоящее время десятки производителей улучшают технологии производства велосипедов, придумывают новые модели. Популярность набирают, к примеру, карго-байки — велосипеды, которые позволяют перевозить тяжелый груз: детей, домашних животных, недельный запас продуктов, мебель и так далее.
Андрей Мятиев, велоколлекционер, директор Музея истории велосипедного дела:
— Велолюбители решают снова «изобрести велосипед» по разным причинам. Кто-то искренне верит, что его идея действительно каким-то образом улучшит известную конструкцию. Кто-то хочет эпатировать окружающих.
Для Дюймовочки.
Один из самых маленьких в мире велосипедов, на котором можно ездить, имеет длину всего 8,4 сантиметра. Его создал инженер Сергей Дашевский. В 1980-х он работал на заводе, а в свободное время увлекался велосипедами.
Ближе к солнцу.
Daedalus 88 — мускулолет, летающий велосипед. На нем 23 апреля 1988 года греческий спортсмен Канеллос Канеллопулос перелетел на расстояние 115 км с острова Крит на материк, установив рекорд. Полет тогда занял 3 часа 55 минут.
Коллеги, куда мы катимся?
Велосипед для конференций был создан Эриком Сталлером в 1995 году. Чтобы сдвинуть его с места, понадобится семь человек. «Рыцари круглого велосипеда» могут обсуждать различные вопросы во время поездки.
Попутного ветра.
Whike — изобретение голландца Фрэджа Твайта. Это трехколесный велосипед с парусом высотой 1,6 метра. Он позволяет набирать скорость до 50 километров в час.
В 1960 году с конвейера завода «Коммунар» сошел первый «Запорожец», ставший культовым советским автомобилем. «Вечерняя Москва» вспоминает историю легенды.