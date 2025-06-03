Бывший президент Киргизии Атамбаев заочно осужден на 11,5 лет

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заочно осужден на 11 лет и шесть месяцев с конфискацией имущества по делу о массовых беспорядках в Кой-Таше в 2019 году и ряду других дел. Обвинительный приговор ему вынес первомайский районный суд Бишкека.