Бывший президент Киргизии Атамбаев заочно осужден на 11,5 лет

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заочно осужден на 11 лет и шесть месяцев с конфискацией имущества по делу о массовых беспорядках в Кой-Таше в 2019 году и ряду других дел. Обвинительный приговор ему вынес первомайский районный суд Бишкека.
«Окончательно определить Атамбаеву Алмазбеку Шаршеновичу наказание в виде лишения свободы на 11 лет и шесть месяцев с конфискацией имущества, лишением госнаград и права заниматься деятельностью, связанной с огнестрельным оружием, а также занимать госдолжности сроком на три года», — отмечается в приговоре.
Кроме того, известно, что Атамбаева предписали заключить под стражу, а с момента задержания направить для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.
Как KP.RU писал ранее, в апреле на Украине второй раз осудили экс-президента Виктора Януковича на 15 лет за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконного пересечения государственной границы Незалежной.