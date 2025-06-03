Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правнук Сталина призвал спасать Киркорова

Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад призвал спасать певца Филиппа Киркорова.

Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад призвал спасать певца Филиппа Киркорова. Своим мнением друг артиста поделился в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что Киркоров, несмотря на эпатажное в прошлом поведение и скандалы, хороший, добрый человек, который не уехал из России после начала СВО и не обзывал соотечественников.

По мнению художника, Киркорова нужно спасать, чтобы не потерять его. Собеседник издания считает, что лечение Филиппу стоило бы проходить в государственной клинике. По словам Бенсаада, частной медицине он не доверяет, так как нет гарантии, что там действительно вылечат, а не выкачают деньги.

Ранее белорусский певец Дмитрий Колдун рассказал, как ему удалось помириться с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым.