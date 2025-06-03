Правнук Сталина призвал спасать Киркорова

По мнению художника, Киркорова нужно спасать, чтобы не потерять его. Собеседник издания считает, что лечение Филиппу стоило бы проходить в государственной клинике. По словам Бенсаада, частной медицине он не доверяет, так как нет гарантии, что там действительно вылечат, а не выкачают деньги.