Правнук Сталина призвал спасать Киркорова

Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад призвал спасать певца Филиппа Киркорова. Своим мнением друг артиста поделился в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что Киркоров, несмотря на эпатажное в прошлом поведение и скандалы, хороший, добрый человек, который не уехал из России после начала СВО и не обзывал соотечественников.
По мнению художника, Киркорова нужно спасать, чтобы не потерять его. Собеседник издания считает, что лечение Филиппу стоило бы проходить в государственной клинике. По словам Бенсаада, частной медицине он не доверяет, так как нет гарантии, что там действительно вылечат, а не выкачают деньги.
Ранее белорусский певец Дмитрий Колдун рассказал, как ему удалось помириться с поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым.